Ливерпуль без труда разгромил Вест Хэм в выездном матче
В воскресенье, 29 декабря, Вест Хэм принимал дома Ливерпуль в рамках 19-го тура АПЛ.
В первые 20 минут команды активно атаковали, и хоть гости и создали больше опасных моментов, голов зрители не дождались. Лишь на 30-й минуте Луис Диас наконец переиграл Альфонса Ареоля и открыл счет.
А затем еще до перерыва Вест Хэм пропустил дважды, сначала Гакпо уверенно разобрался в штрафной и забил второй гол, а затем в разгроме принял участие и Салах, забивший пушечным ударом.
Во втором тайме игра была в целом спокойней, так как одна команда выполнила свою задачу, а вторая ничего не могла противопоставить сопернику. Так что Ливерпуль играючи забил еще дважды, доведя счет до неприличного, и на этом матч завершился.
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль 19-го тура АПЛ
Вест Хэм - Ливерпуль 0:5
Голы: Диас, 30, Гакпо, 40, Салах, 44, Александер-Арнольд, 54, Жота, 84
Ожидаемые голы (xG): 0.34 - 2.92
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 7 - 22
Удары в створ: 0 - 13
Угловые: 2 - 6
Фолы: 7 - 10
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