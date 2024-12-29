Ливерпуль без труда разгромил Вест Хэм в выездном матче

В воскресенье, 29 декабря, Вест Хэм принимал дома Ливерпуль в рамках 19-го тура АПЛ.

В первые 20 минут команды активно атаковали, и хоть гости и создали больше опасных моментов, голов зрители не дождались. Лишь на 30-й минуте Луис Диас наконец переиграл Альфонса Ареоля и открыл счет.

А затем еще до перерыва Вест Хэм пропустил дважды, сначала Гакпо уверенно разобрался в штрафной и забил второй гол, а затем в разгроме принял участие и Салах, забивший пушечным ударом.

Во втором тайме игра была в целом спокойней, так как одна команда выполнила свою задачу, а вторая ничего не могла противопоставить сопернику. Так что Ливерпуль играючи забил еще дважды, доведя счет до неприличного, и на этом матч завершился.

Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль 19-го тура АПЛ

Вест Хэм - Ливерпуль 0:5

Голы: Диас, 30, Гакпо, 40, Салах, 44, Александер-Арнольд, 54, Жота, 84

Ожидаемые голы (xG): 0.34 - 2.92

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 7 - 22

Удары в створ: 0 - 13

Угловые: 2 - 6

Фолы: 7 - 10

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