Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Объявлены номинанты на звание лучшего тренер 2025 года по версии Globe Soccer Awards.
На награду претендуют десять специалистов.
Номинанты на приз Globe Soccer Awards:
- Хаби Алонсо (Реал)
- Микель Артета (Арсенал)
- Антонио Конте (Наполи)
- Луис Энрике (ПСЖ)
- Ханс-Дитер Флик (Барселона)
- Эдди Хау (Ньюкасл)
- Венсан Компани (Бавария)
- Энцо Мареска (Челси)
- Роберто Мартинес (сборная Португалии)
- Арне Слот (Ливерпуль)
🏆 BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025 nominees for BEST COACH: Xabi Alonso, Mikel Arteta, Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Eddie Howe, Vincent Kompany, Enzo Maresca, Roberto Martínez, and Arne Slot. pic.twitter.com/hPl1S9ofLX— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025
Голосование за лучшего тренера проводится на официальном сайте организаторов премии.
Награждение победителей состоится 28 декабря в Дубае, ОАЭ.
Напомним, ранее стали известны номинанты на награду The Best от ФИФА лучшему футболисту мира.
