Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards

За приз поборются десять специалистов.
Сегодня, 14:33       Автор: Игорь Мищук
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Объявлены номинанты на звание лучшего тренер 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

На награду претендуют десять специалистов.

Читай также: Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards

Номинанты на приз Globe Soccer Awards:

  • Хаби Алонсо (Реал)
  • Микель Артета (Арсенал)
  • Антонио Конте (Наполи)
  • Луис Энрике (ПСЖ)
  • Ханс-Дитер Флик (Барселона)
  • Эдди Хау (Ньюкасл)
  • Венсан Компани (Бавария)
  • Энцо Мареска (Челси)
  • Роберто Мартинес (сборная Португалии)
  • Арне Слот (Ливерпуль)

Голосование за лучшего тренера проводится на официальном сайте организаторов премии.

Награждение победителей состоится 28 декабря в Дубае, ОАЭ.

Напомним, ранее стали известны номинанты на награду The Best от ФИФА лучшему футболисту мира.

