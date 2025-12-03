iSport.ua
Globe Soccer Awards назвал финалистов премии лучшему футболисту 2025 года

Полный список претендентов.
Сегодня, 14:04       Автор: Валентина Чорноштан
Globe Soccer Awards / Getty Images
Globe Soccer Awards / Getty Images

Объявлены финалисты премии Globe Soccer Awards лучшему игроку года.

В шорт-лист вошли следующие игроки:

Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Витинья (все – ПСЖ), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Мохамед Салах (Ливерпуль), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (оба – Реал), Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Ламин Ямаль, Педри (все – Барселона) и Коул Палмер (Челси).

Церемония вручения наград этой премии пройдет в Дубае 28 декабря.

Напомним, что в прошлом году награду получил Винисиус Жуниор.

