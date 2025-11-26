iSport.ua
Моуриньо оценил шансы Бенфики на выход в плей-офф ЛЧ

О шансах пройти дальше.
Вчера, 12:23       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуриньо / Getty Images
После уверенной победы над Аяксом со счётом 2:0 главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо поделился мыслями о том, какие шансы у португальской команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Что касается Лиги чемпионов, то она даёт нам жизнь. Мы знаем, что жеребьёвка была невероятно сложной, поскольку у нас были две команды из Премьер-лиги - Челси и Ньюкасл - а также Реал Мадрид, Байер, Наполи и Ювентус. У нас есть три очка, и впереди три матча, и я думаю, что нам нужно выиграть два из них. Я считаю, что девять очков дают нам хорошие шансы, поэтому победа сегодня была очень важной", — цитируют слова Моуриньо в UEFA.

После пяти туров Лиги чемпионов Бенфика имеет 3 очка и занимает 29-е место в турнирной таблице ЛЧ.

Следующую игру в рамках Лиги чемпионов лиссабонская команда проведёт 10 декабря против Наполи.

Добавим, что по матчу с Аяксом статистический портал оценил игру Судакова и Трубина.

