Ньюкасл уничтожил Бенфику, но Трубин получил высокие оценки

Известно, какая оценка у Судакова.
Сегодня, 07:14       Автор: Валентина Чорноштан
Анатолий Трубин / Getty Images
Во вторник, 21 октября, состоялся матч Лиги чемпионов между Бенфикой и Ньюкаслом, который завершился победой английской команды со счётом 3:0.

Напомним, в составе Бенфики выступают два украинца, а именно Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Голкипер и полузащитник провели на поле все 90 минут.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинцев следующим образом: Анатолий Трубин получил оценки 7.8 и 8.8 соответственно, а Георгий Судаков - 6.0 и 6.8.

Отметим, что за матч Трубин совершил 7 сейвов, сделал 7 подборов, 3 перехвата навесов, 2 выноса и допустил 13 потерь мяча.

В свою очередь, Судаков отметился одним заблокированным ударом из-за пределов штрафной площади, одним созданным моментом, 94% точных передач (32 из 34), успешным дриблингом, двумя заработанными фолами, одним перехватом, четырьмя подборами и девятью потерями мяча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин ФК Бенфика Геогрий Судаков

