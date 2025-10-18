Sofascore высоко оценил игру Судакова в матче Кубка Португалии

Отметился ассистом и вошёл в топ-4 лучших игроков.

В пятницу, 17 октября, состоялся матч Бенфики против Шавиша в рамках 1/32 финала Кубка Португалии. Встреча завершилась победой Бенфики со счетом 2:0.

В составе лиссабонского клуба с первых минут вышел украинский полузащитник Георгий Судаков. Он провел на поле около 89 минут и отметился голевой передачей.

Статистический портал Sofascore оценил игру хавбека в 7,5 балла — это четвёртая по величине оценка среди всех игроков матча.

За время на поле Судаков 75 раз коснулся мяча, однако не нанес ни одного удара. Он выполнил 49 точных передач из 55 (89%).

Украинец выиграл 4 дуэли из 11 (36%), совершил 2 отбора, 2 перехвата, заблокировал 1 удар игрока Шавиша, заработал на себе 1 фол, сам нарушил правила 1 раз, 16 раз потерял мяч и 1 раз был обыгран соперником.

