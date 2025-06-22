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Футбол

Бавария сделала еще одно предложение Нико Уильямсу

Мюнхенцы готовы платить игроку больше Барселоны.
Сегодня, 17:27       Автор: Андрей Безуглый
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Бавария не отказалась от идеи приобретения Нико Уильямса, утверждает Лоик Танзи.

По информации журналиста, мюнхенский клуб сделал еще одно предложение испанскому вингеру.

Как утверждается, сам Уильямс уже согласовал контракт с Барселоной, которая готова платить ему 12 млн евро в год, но до уплаты налогов.

Бавария же предлагает игроку 10 млн евро в год чистыми, а также еще два млн евро в виде различных бонусов.

Ожидается, что отступные Уильямса не станут препятствием для Баварии.

Ранее также сообщалось, что у мюнхенцов есть и запасной план.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Нико Уильямс

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