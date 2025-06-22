Бавария нацелилась на еще одного вингера
Мюнхенская Бавария добавила еще одного левого вингера в свой шорт-лист.
Как сообщает Bild, руководство немецкого гранда, которое уже следило за Коди Гакпо, теперь рассматривает еще и вариант с его одноклубником Луисом Диасом.
Отмечается при этом, что Гакпо все же находится выше в списке приоритетов мюнхенцев и недавно боссы «красных» провели с представителями нидерландца определенные переговоры.
Ливерпуль готов отпустить Коди в другую команду, но установил на него достаточно высокий ценник в размере 70 млн евро, который потенциально может отпугнуть Баварию.
Напомним, ранее сообщалось, что Бавария рассматривает подписание игрока из лагеря прямого конкурента.
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