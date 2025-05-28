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Футбол

Один экс-игрок Милана сменит другого на посту главного тренера новичка Серии А

Марк ван Боммел может возглавить Пизу.
Вчера, 21:11       Автор: Андрей Безуглый
Марк ван Боммел / Getty Images
Марк ван Боммел / Getty Images

Нидерландский специалист Марк ван Боммел может возглавить Пизу, пишет Николо Скира.

Филиппо Индзаги решил покинуть клуб после того, как вывел его в Серию А. У специалиста уже есть предложения от других клубов.

Пиза же решила попробовать назначить на место легенды Милана другого бывшего игрока "россонери" Марка ван Боммела.

Нидерландец сейчас находится без работы, однако ранее он приводил к чемпионству Антверпен, а также работал в Вольфсбурге и ПСВ.

Также ранее стало известно, что Милан пытается перехватить тренера у конкурентов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Ван Боммел

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