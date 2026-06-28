Сборная Болгарии прервали победную серию Украины в Лиге наций

Тем не менее наша команда гарантировала себе участие в следующем турнире.

В воскресенье, 28 июня, сборные Украины и Болгарии встречались в восьмом туре Лиги наций по волейболу.

Напомним, что эту неделю "сине-желтые" провели идеально, выиграв три матча из трех.

Однако Болгария была намерена вырвать победу, и доказала это уже в первом сете. Однако во втором Украина сравняла счет.

В третьем сете соперник в напряженной борьбе забрал еще очко, а в решающей партии уверенно додавил Украину.

Тем не менее сборная Украины сохранила прописку в Лигу наций на следующий сезон.

Лига наций. Основной раунд

Болгария — Украина 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17)

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