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Футбол

ПСЖ может перехватить игрока у Ливерпуля, но при одном условии

Ян Диоманде должен сам захотеть перейти в парижский клуб.
Сегодня, 20:12       Автор: Андрей Безуглый
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

ПСЖ внимательно следит за ситуацией вокруг Яна Диоманде, пишет Фабрис Хокинс.

Напомним, что Ливерпуль уже ведет активные действия по подписанию вингера, однако пока не достиг успеха.

ПСЖ же не делал никаких шагов. Клуб ждет решения самого игрока и включиться в переговоры, если Диоманде выразит заинтересованность в парижском клубе.

На текущий момент даже Лейпциг не знает, куда хочет перейти вингер.

В случае, если Диоманде заявит о своем желании перейти в ПСЖ, парижский клуб легко погасит запросы Лейпцига.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити следит за звездой сборной Марокко.

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