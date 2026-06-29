Канада в самой концовке вырвала победу у ЮАР

В воскресенье, 28 июня, ЮАР и Канада встретились в первом матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Первая двадцатиминутка осталась за африканцами, однако соперник не дал провести ни одной опасной атаки. А затем Канада сумела перевернуть игру.

Уже на 22-й минуте ЮАР чудом спасся от гола после удара Корнелиуса. А затем еще раз в концовке тайма кипер африканцев отразил удар Бьюкенена.

Второй тайм оказался точно таким же. Команда поочередно владели мячом, но наиболее острые атаки получились у канадцев. В течение тайма Канада еще дважды могли отличиться, но Уильямс справился со всеми ударами.

Со всеми, кроме одного, последнего.Уже в компенсированное время одна из последних атак Канады завершилась точным ударом Эуштакиу в нижний угол, который и позволил Канаде пройти в 1/8 финала.

Статистика матча ЮАР - Канада 1/16 финала ЧМ‑2026

ЮАР - Канада 0:1

Гол: Эуштакиу, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 0.13 — 1.32

Владение мячом: 58% — 42%

Удары: 6 — 12

Удары в створ: 1 — 7

Угловые: 1 — 4

Фолы: 10 — 16

ЮАР: Уильямс — Мудау, Окон, Мбокази, Модиба — Мокоена, Ситоле — Масеко (Мореми, 86), Мофокенг (Мбата, 46), Апполлис — Макгопа (Рейнерс, 86).

Канада: Крепо — Джонстон, Бомбито (Де Фужероль, 59), Корнелиус, Ларея — Бьюкенен (А. Дэвис, 75), Н. Салиба (Сигур, 59), Эуштакиу, Миллар (Шаффельбург, 71) — Дж. Дэвид, Олувасей (П. Дэвид, 73).

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