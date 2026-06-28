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Футбол

Ноттингем заменит свою звезду хавбеком Ливерпуля

Кертис Джонс может заменить Эллиота Андерсона.
Вчера, 23:12       Автор: Андрей Безуглый
Кертис Джонс / Getty Images
Кертис Джонс / Getty Images

Ноттингем определился с кандидатурой на замену Эллиоту Андерсону, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что англичанин перейдет в Манчестер Сити за 116 млн фунтов.

Заменить его "лесники" решили полузащитником Ливерпуля Кертисом Джонсом.

Мерсисайдцы готовы продать игрока, но за хорошие деньги. Ранее клуб уже отказал Интеру, который предложил 25 млн евро.

Вероятно, Ноттингему не составит труда договориться с Ливерпулем о сумме трансфера.

Ранее также сообщалось, что Челси не смог подписать лидера Сандерленда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кертис Джонс

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