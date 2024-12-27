iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полузащитник Ливерпуля рассказал, что Клопп поздравил его с юбилейным матчем

Кертис Джонс вчера достиг отметки в 100 поединков за клуб.
Сегодня, 18:36
Юрген Клопп и Кертис Джонс / Getty Images
Юрген Клопп и Кертис Джонс / Getty Images

Хавбек Ливерпуля Кертис Джонс отыграл свой сотый матч за клуб в поединке против Лестера, где его команда победила.

После поединка Джонс рассказал, что с юбилеем его поздравил экс-тренер «красных» Юрген Клопп, под руководством которого он дебютировал за клуб.

«Я зашел в раздевалку, поговорил с партнерами по команде, и после взял телефон. Тут увидел сообщение от Юргена. Он написал: «Поздравляю со 100 матчами, отыграй еще 500».

Я подумал: «В смысле 100»? Я отыграл больше!». Но я проверил Instagram и увидел, что да, у меня 100 игр. Горжусь, очень горжусь.

Клопп замечательный человек, и мы его до сих пор уважаем. Именно он создатель того успеха, который у нас есть сейчас, фундамент уже был заложен, а Слот просто продолжил его работу», - заявил Джонс.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Ливерпуля может возглавить другой клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Кертис Джонс

Статьи по теме

Тренер Ливерпуля может возглавить другой клуб Тренер Ливерпуля может возглавить другой клуб
Слот - о статусе фаворита: Если бы дело было в Эредивизии, я бы сказал, что это правда Слот - о статусе фаворита: Если бы дело было в Эредивизии, я бы сказал, что это правда
Ливерпуль в волевом стиле разобрался с Лестером Ливерпуль в волевом стиле разобрался с Лестером
"Доминирующая сила в АПЛ и в ЛЧ": Легенда МЮ расхвалил Ливерпуль "Доминирующая сила в АПЛ и в ЛЧ": Легенда МЮ расхвалил Ливерпуль
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Европа20:15
Два игрока из УПЛ вошли в топ-20 лучших атакующих правых защитников возрастом до 21 года
Украина19:50
Календарь Динамо: "бело-синие" объявили четырех спарринг-партнеров на зимний сбор
Другие страны19:46
Роналду рассказал, чем собирается заниматься после завершения карьеры игрока
Украина19:35
Динамо сообщило, с кем проведет спарринги на зимнем тренировочном сборе
19:34
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
Европа18:59
Роналду стал лучшим игроком Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards
Другие страны18:52
Легендарный турецкий тренер трудоустроился в Саудовской Аравии
Европа18:36
Полузащитник Ливерпуля рассказал, что Клопп поздравил его с юбилейным матчем
Бокс17:59
Усик - на вершине: Украинец сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN
Европа17:53
Трансферный провал Динамо перешел в бразильский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK