Полузащитник Ливерпуля рассказал, что Клопп поздравил его с юбилейным матчем

Хавбек Ливерпуля Кертис Джонс отыграл свой сотый матч за клуб в поединке против Лестера, где его команда победила.

После поединка Джонс рассказал, что с юбилеем его поздравил экс-тренер «красных» Юрген Клопп, под руководством которого он дебютировал за клуб.

«Я зашел в раздевалку, поговорил с партнерами по команде, и после взял телефон. Тут увидел сообщение от Юргена. Он написал: «Поздравляю со 100 матчами, отыграй еще 500».

Я подумал: «В смысле 100»? Я отыграл больше!». Но я проверил Instagram и увидел, что да, у меня 100 игр. Горжусь, очень горжусь.

Клопп замечательный человек, и мы его до сих пор уважаем. Именно он создатель того успеха, который у нас есть сейчас, фундамент уже был заложен, а Слот просто продолжил его работу», - заявил Джонс.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Ливерпуля может возглавить другой клуб.

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