Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку

Хон Мен Бо взял на себя вину за результат.

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо подал в оставку.

Напомним, что на ЧМ-2026 корейцы не сумели выйти в плей-офф. Команда обыграла Чехию, а затем проиграла ЮАР и Мексике.

В итоге с тремя очками Южная Корея стала третьей в группе и не вошла в восьмерку лучших третьих мест.

Хон Мен Бо принес свои извинения за результат, заявив, что вся вина лежит на нем. Потому он должен уйти в отставку.

Сегодня я ухожу с поста главного тренера мужской сборной Южной Кореи по футболу. Хочу принести извинения нашим болельщикам, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную команду. Мы не добились результатов, которых от нас ждали, и вся ответственность за это лежит исключительно на мне как на главном тренере

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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