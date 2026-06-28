iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку

Хон Мен Бо взял на себя вину за результат.
Сегодня, 20:45       Автор: Андрей Безуглый
Хен Мен Бо / Getty Images
Хен Мен Бо / Getty Images

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо подал в оставку.

Напомним, что на ЧМ-2026 корейцы не сумели выйти в плей-офф. Команда обыграла Чехию, а затем проиграла ЮАР и Мексике.

В итоге с тремя очками Южная Корея стала третьей в группе и не вошла в восьмерку лучших третьих мест.

Хон Мен Бо принес свои извинения за результат, заявив, что вся вина лежит на нем. Потому он должен уйти в отставку.

Сегодня я ухожу с поста главного тренера мужской сборной Южной Кореи по футболу. Хочу принести извинения нашим болельщикам, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную команду. Мы не добились результатов, которых от нас ждали, и вся ответственность за это лежит исключительно на мне как на главном тренере

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Челси пытался подписать лидера Сандерленда Челси пытался подписать лидера Сандерленда
Левандовски согласовал контракт с новым клубом Левандовски согласовал контракт с новым клубом
Кохан выиграл "золото" серебряной серии в Польше Кохан выиграл "золото" серебряной серии в Польше
ПСЖ может перехватить игрока у Ливерпуля, но при одном условии ПСЖ может перехватить игрока у Ливерпуля, но при одном условии

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Бразилии и Германии
просмотров
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела с турнира в Истборне
просмотров

Последние новости

Европа22:27
Челси пытался подписать лидера Сандерленда
Европа21:42
Левандовски согласовал контракт с новым клубом
Легкая атлетика21:10
Кохан выиграл "золото" серебряной серии в Польше
ЧМ-202620:45
Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку
Европа20:12
ПСЖ может перехватить игрока у Ливерпуля, но при одном условии
Киберспорт20:08
NaVi не прошли на The International 2026
Формула 119:50
Гран-при Австрии: Расселл выиграл гонку, Ферстаппен и Антонелли заняли подиум
ЧМ-202619:22
Хавбек Манчестер Юнайтед вылетел на долгий срок
Другие17:55
Сборная Болгарии прервали победную серию Украины в Лиге наций
Формула 117:30
Расселл выиграл жаркий Гран-при Австрии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK