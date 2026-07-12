Пикфорд стал рекордсменом сборной Англии на чемпионатах мира

Голкипер сыграл больше всего матчей за национальную команду на мировых первенствах.

В воскресенье, 12 июля, сборная Англии встречается с Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

В стартовом составе английской команды на эту игру вышел голкипер Джордан Пикфорд, установив тем самым рекорд.

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32-летний вратарь проводит свой 18‑й матч в составе "Трех львов" на чемпионатах мира, что является рекордным показателем в истории сборной Англии, сообщает The Athletic.

Голкипер Эвертона превзошел достижение Питера Шилтона, который за свою карьеру в английской сборной сыграл 17 поединков на мировых первенствах.

В целом для Пикфорда матч с Норвегией стал 90-м в составе сборной Англии. Рекордсменом национальной команды по общему количеству поединков остается Шилтон, который в период с 1970 по 1990 год провел 125 матчей.

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