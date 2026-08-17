iSport.ua
Русский Українська

Костюк непростой победой стартовала на турнире в Цинциннати

Украинка в трехсетовом поединке одолела американскую соперницу.
Сегодня, 07:55       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) выиграла свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Пропускавшая первый раунд соревнований украинка в поединке второго круга встречалась с американкой Софией Кенин (№115 WTA) и одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Читай также: Калинина вылетела во втором круге Цинциннати

Соперницы провели на корте 2 часа и 24 минуты. Костюк за матч девять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Это был второй очный матч теннисисток, а украинка сравняла счет в личных встречах.

WTA 1000, Цинциннати, США
Второй круг

Марта Костюк (Украина) - София Кенин (США) 4:6, 6:3, 7:5

Соперницей Костюк в третьем раунде станет еще одна американка Слоан Стивенс.

Ранее сообщалось, что Дарья Снигур вылетела с турнира в Цинциннати.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Марта Костюк

Статьи по теме

Костюк вышла в третий раунд турнира в Цинциннати Костюк вышла в третий раунд турнира в Цинциннати
Свитолина с камбеком вышла в третий круг "тысячника" в Цинциннати Свитолина с камбеком вышла в третий круг "тысячника" в Цинциннати
Калинина вылетела во втором круге Цинциннати Калинина вылетела во втором круге Цинциннати
Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: заключительный матч тура УПЛ, поединки в Испании и Португалии, Кубок Италии
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Цинциннати
просмотров
УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах
просмотров
Костюк вышла в третий раунд турнира в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Европа11:27
Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи
Теннис10:55
Свитолина успешно стартовала на турнире в Цинциннати
Европа10:32
Цыганков и Ванат отказались выходить на замену в матче Жироны
Теннис09:55
Костюк вышла в третий раунд турнира в Цинциннати
Бокс09:40
Бывшая невеста Владимира Кличко умерла в возрасте 36 лет
Украина09:00
Полесье - Заря: как оценивают шансы букмекеры?
Теннис08:35
Свитолина с камбеком вышла в третий круг "тысячника" в Цинциннати
Теннис07:55
Костюк непростой победой стартовала на турнире в Цинциннати
Европа07:20
Футбол сегодня: заключительный матч тура УПЛ, поединки в Испании и Португалии, Кубок Италии
Вчера, 23:40
Европа23:40
Ланс впервые в истории выиграл Суперкубок Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK