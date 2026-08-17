Костюк непростой победой стартовала на турнире в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) выиграла свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Пропускавшая первый раунд соревнований украинка в поединке второго круга встречалась с американкой Софией Кенин (№115 WTA) и одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

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Соперницы провели на корте 2 часа и 24 минуты. Костюк за матч девять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Это был второй очный матч теннисисток, а украинка сравняла счет в личных встречах.

WTA 1000, Цинциннати, США

Второй круг

Марта Костюк (Украина) - София Кенин (США) 4:6, 6:3, 7:5

Соперницей Костюк в третьем раунде станет еще одна американка Слоан Стивенс.

Ранее сообщалось, что Дарья Снигур вылетела с турнира в Цинциннати.

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