Игрок сборной Англии установил историческое достижение

Энтони Гордон - первый, кто дважды ассистировал после выхода на замену.

Вингер сборной Англии Энтони Гордон записал на свой счет уникальное достижение.

Напомним, что накануне англичане не без труда прошли ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026.

Гордон стал первым игроком в истории мундиалей, который оформил два ассиста после выхода на замену.

Новичок Барселоны появился на поле 61-й минуте и дважды ассистировал Харри Кейну.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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