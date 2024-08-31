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Украина завоевала первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Пономаренко и Данилюк показали отличный результат на Играх в Париже.
Сегодня, 12:26
Роман Данилюк / Getty Images
Роман Данилюк / Getty Images

В субботу, 31 августа, состоялись финальные соревнования по метанию ядра (класс F12) на Паралимпиаде-2024.

Представители Украины завоевали первый двойной подиум на Играх в Париже.

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Владимир Пономаренко с личным рекордом стал серебряным призером, а Роман Данилюк выиграл бронзу. Спортсменов разделил всего один сантиметр.

Для Украины это первый двойной подиум на Паралимпиаде в Париже.

На счету украинской команды уже 11 наград на турнире в Париже. На ISPORT доступен список всех украинских паралимпийцев.

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