Баль выиграл первую для Украины медаль в гендбайке
В пятницу, 5 августа, на Паралимпиаде состоялся финал по гендбайку в классе H5.
Украину в этом заезде представлял 38-летний Павел Баль, для которого эта Паралимпиада стала дебютной в велоспорте. Ранее он выступал за национальную команду на зимнем турнире в биатлоне и лыжных гонках.
В гонке с раздельным стартом Баль финишировал лишь шестым, но сегодня в шоссейной гонке он с первых отрезков забрался на третью строчку.
Ближе к финале украинец потерял одну позицию, однако наверстал упущенное до финиша и выиграл бронзовую медаль.
Для Баля и в целом для Украины это первая медаль в гендбайке.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.
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