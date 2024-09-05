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Баль выиграл первую для Украины медаль в гендбайке

Для 38-летнего украинца это также дебютная медаль в велоспорте.
Сегодня, 18:02
Павел Баль / Getty Images
Павел Баль / Getty Images

В пятницу, 5 августа, на Паралимпиаде состоялся финал по гендбайку в классе H5.

Украину в этом заезде представлял 38-летний Павел Баль, для которого эта Паралимпиада стала дебютной в велоспорте. Ранее он выступал за национальную команду на зимнем турнире в биатлоне и лыжных гонках.

В гонке с раздельным стартом Баль финишировал лишь шестым, но сегодня в шоссейной гонке он с первых отрезков забрался на третью строчку.

Ближе к финале украинец потерял одну позицию, однако наверстал упущенное до финиша и выиграл бронзовую медаль.

Для Баля и в целом для Украины это первая медаль в гендбайке.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.

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