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"Голы скоро будут": Тренер Ромы оценил игру Довбика против Ювентуса

Наставник "джаллоросси" проанализировал очередное безрезультативное выступление украинца.
Сегодня, 07:58
Ювентус и Рома сыграли вничью 0:0 / Getty Images
Ювентус и Рома сыграли вничью 0:0 / Getty Images

Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси высказался об игре украинского нападающего Артема Довбика в гостевом матче с Ювентусом.

Накануне туринская и римская команды завершили поединок третьего тура Серии А вничью 0:0.

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"Все боятся Довбика. Он оттягивал на себя центральных защитников Ювентуса Бремера и Гатти и создавал свободное пространство. Мы могли бы больше использовать наши фланги для атаки, но тогда мы оставили бы свободное пространство сопернику, за что мы поплатились в первых двух матчах.

Это не вопрос коммуникации с командой или действий игрока. Довбику пришлось тяжело бороться против двух очень сильных физически защитников, а голы скоро будут", - передает слова Де Росси Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал проблему Довбика в Роме.

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