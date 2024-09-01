Ювентус и Рома не определили сильнейшего в довольно скучном матче

У команд два удара в створ на двоих.

В воскресенье, 1 сентября, Ювентус принимал Рому Артема Довбика.

Первый тайм, мягко говоря, был очень беден на моменты. Самая острая атака получилась у Ювентуса аж на 42-й минуте матча. Влахович получил отличный пас и пробил в дальний угол, но Свилар не подвел команду и перевел мяч на угловой.

Под конец тайма Довбик получил свой момент, но его удар легко заблокировали защитники. Во втором тайме игра стала чуть более открытой, однако Ювентус был острее соперников и больше создал у ворот Свилара, только голов зрители так и не дождались.

Обе команды так и не смогли ничего придумать в финальной трети, о чем говорит и статистика - по шесть ударов с каждой стороны и лишь по одному в створ.

Статистика и результат матча Ювентус - Рома 3-го тура Серии А

Ювентус - Рома 0:0

xG: 0.54 - 0.45

Удары: 6 - 6

Удары в створ ворот: 1 - 1

Владение мячом: 51% - 49%

Ювентус: Ди Грегорио - Кабаль (Копмейнерс, 46), Бремер, Гатти, Савона - Фаджоли (Дуглас Луис, 67), Локателли (Маккенни, 67), Камбьязо, Мбангула (Франсишку Консейсау, 46), Йылдыз - Влахович (Гонсалес, 83).

Рома: Свилар - Анхелиньо, Ндика, Манчини, Челик - Пизилли (Коне, 72), Кристанте, Пеллегрини (Бальданци, 82) - Салемакерс (Залевски, 62), Соуле (Дибала, 61), Довбик (Шомуродов, 82).

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