Помазан в третий раз стала чемпионкой Паралимпиады
Украинка продолжает собирать золотые медали.
Украинка Мария Помазан выиграла золото Паралимпийских игр в Париже.
Украинка одержала победу в толкании ядра в классе F35.
В финале она установила личный рекорд сезона – 12,75 метра.
Толкание ядра
Женщины, класс F35
- Мария Помазан (Украина) – 12,75 метра
- Ван Цзюнь (Китай) – 11,94
- Анна Ничолсон (Великобритания) – 9,44
Отметим, что для Помазан это третье золото Игр в карьере. В 2016 году она также завоевала серебро.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.
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