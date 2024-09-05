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Помазан в третий раз стала чемпионкой Паралимпиады

Украинка продолжает собирать золотые медали.
Сегодня, 12:07
Мария Помазан / Getty Images
Мария Помазан / Getty Images

Украинка Мария Помазан выиграла золото Паралимпийских игр в Париже.

Украинка одержала победу в толкании ядра в классе F35

В финале она установила личный рекорд сезона – 12,75 метра.

Толкание ядра
Женщины, класс F35

  1. Мария Помазан (Украина) – 12,75 метра
  2. Ван Цзюнь (Китай) – 11,94
  3. Анна Ничолсон (Великобритания) – 9,44

Отметим, что для Помазан это третье золото Игр в карьере. В 2016 году она также завоевала серебро.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.

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