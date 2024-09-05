Гаврисюк завоевала вторую медаль для Украины в дзюдо
В четверг, 5 сентября, на Паралимпиаде прошел финал по дзюдо среди женщин до 57 кг в классе J1.
Украину в этом турнире представляла Анжела Гаврисюк, которой удалось дойти до бронзового финала.
В четвертьфинале Анжела победила Альфию Тлеккабыл из Казахстана (10:0), а уже в следующем раунде минимально уступила американке Лиане Мутии - 0:1.
Соперницей же за бронзовую медаль для украинки стала представительница Узбекистана Улжон Амриева, с который Гаврисюк уверенно разобралась 10:0.
Также отметим, что в бронзовом финале в весовой категории до 48 кг сражалась и Юлия Иваницкая, но проиграла представительнице Китая.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.
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