Хорава - бронзовый призер Паралимпиады в дзюдо

Это уже третья медаль для Украины в этом виде спорта.

В четверг, 5 сентября, на Паралмпиаде состоялись финалы по дзюдо среди мужчин в классе J2.

В весовой категории до 60 кг Украину представлял Давид Хорава, добравшийся до бронзового финала.

Его соперником стал кореец Мин Чжэ Ли, которого Хорава одолел вчистую 10:0.

Эта медаль стала третьей для Украины в дзюдо и 58-й в общем зачете.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.

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