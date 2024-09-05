Хорава - бронзовый призер Паралимпиады в дзюдо
Это уже третья медаль для Украины в этом виде спорта.
В четверг, 5 сентября, на Паралмпиаде состоялись финалы по дзюдо среди мужчин в классе J2.
В весовой категории до 60 кг Украину представлял Давид Хорава, добравшийся до бронзового финала.
Его соперником стал кореец Мин Чжэ Ли, которого Хорава одолел вчистую 10:0.
Эта медаль стала третьей для Украины в дзюдо и 58-й в общем зачете.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.
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