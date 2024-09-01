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Украина установила еще один мировой рекорд на Паралимпиаде

И в придачу занесла двойной подиум в актив.
Сегодня, 20:23
Михаил Сербин / Getty Images
Михаил Сербин / Getty Images

В Париже, Франция продолжаются Паралимпийские Игры, в рамках которых прошел заплыв по плаванию в классе S11 среди мужчин на дистанцию 100 м на спине.

Украину в финале представило два спортсмена, а именно Михаил Сербин и Даниил Чуфаров.

Сербин выиграл заплыв и кроме этого установил мировой рекорд в этом классе и на этой дистанции, проплыв за 1:05,54, а Чуфаров завоевал серебро с результатом 1:07,03

Отметим, что это уже второй мировой рекорд Украины на этой Паралимпиаде. Ранее Ирина Щетник установила достижение в стрельбе из пневматической винтовки.

Паралимпиада

Париж, Франция

Плавание, 100 м на спине, мужчины

  1. Михаил Сербин (Украина) - 1:05,54
  2. Давид Кратохвил (Чехия) - 1:06,84
  3. Даниил Чуфаров (Украина) - 1:07,03

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина паралимпиада

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