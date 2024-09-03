Шуляр - паралимпийская чемпионка на дистанции 400 м

В среду, 3 сентября, состоялся финал по бегу на 400 м среди женщин в классе T20.

Украину в этом забеге представляла 27-летняя Юлия Шуляр.

Нашей спортсменке удалось превзйоти себя и продемонстрировать свой лучший результат в карьере - 55.16, опередив ближайшую сопернику на 0.07 секунды.

Это позволило Юлии выиграть золотую медаль, которая также стала уже 40-й для национальной сборной.

Напомним, что со всеми медалями наших спортсменов на Паралимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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