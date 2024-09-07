Женская сборная по фехтованию на шпаге снова выиграла серебро Паралимпиады

В финале наши спортсменки уступили соперницам из Китая.

В субботу, 7 сентября, на Паралимпиаде состоялся финал командного турнира по фехтованию на шпаге среди женщин.

Нашу сборную представляли Евгения Бреус, Елена Федота-Исаева и Наталья Морквич, которым противостояла команда Китая.

После первых четырех поединков украинки уступали 4:2, но сумели собрать и почти сравнять счет по большей части усилиями Бреус.

Однако китаянки не упустили преимущество и довели встречу до уверенной победы 37:45. Таким образом Украина заработала в копилку еще одну серебряную медаль.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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