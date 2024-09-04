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Шпатковская завоевала серебро Паралимпиады-2024

Украинка обновила рекорд Европы в толкании ядра.
Сегодня, 14:02
Мария Шпатковская / Getty Images
Мария Шпатковская / Getty Images

Украинка Мария Шпатковская стала серебряной призеркой Паралимпийских игр-2024.

Спортсменка завоевала медаль в толкании ядра в классе F46.

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Девушка показала результат 12,35 м, установив новый рекорд Европы.

Золото завоевала американка Ноэль Малкамаки, установившая мировой рекорд – 14,06. 

Толкание ядра, класс F46
Женщины

  1. Ноэль Малкомаки (США) – 14,06
  2. Мария Шпатковская (Украина) – 12,35
  3. Холли Робинсон (Новая Зеландия) – 11,88

Напомним, Яровой с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады.

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