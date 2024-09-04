Шпатковская завоевала серебро Паралимпиады-2024
Украинка обновила рекорд Европы в толкании ядра.
Украинка Мария Шпатковская стала серебряной призеркой Паралимпийских игр-2024.
Спортсменка завоевала медаль в толкании ядра в классе F46.
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Девушка показала результат 12,35 м, установив новый рекорд Европы.
Золото завоевала американка Ноэль Малкамаки, установившая мировой рекорд – 14,06.
Толкание ядра, класс F46
Женщины
- Ноэль Малкомаки (США) – 14,06
- Мария Шпатковская (Украина) – 12,35
- Холли Робинсон (Новая Зеландия) – 11,88
Напомним, Яровой с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады.
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