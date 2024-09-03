iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Яровой с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады

"Бронза" Максима Коваля подарила Украине еще один двойной подиум.
Вчера, 21:19
Александр Яровой / Getty Images
Александр Яровой / Getty Images

В среду, 3 сентября, на Паралимпиаде в Париже состоялся финал в толкании ядра в классе F20.

Украину в этом финале представляли Александр Яровой и Максим Коваль.

До сегодняшнего вечера Коваль был обладателем мирового рекорда, который он установил в прошлом году здесь же, в Париже.

Александр Яровой показал результат 17.61, на 4 см побил рекорда своего соотечественника и выиграл золотую медаль.

Сам же Максим выступил также на достойном уровне, и с результатом 16.99 занял третью строчку.

Напомним, что со всеми медалями наших спортсменов на Паралимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Де Брюйне отреагировал на летние слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии Де Брюйне отреагировал на летние слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии
Довбик может получить финалиста ЛЧ в одноклубники Довбик может получить финалиста ЛЧ в одноклубники
Стерлинг получил в Арсенале неожиданный номер Стерлинг получил в Арсенале неожиданный номер
Лидер сборной Албании пропустит матч против Украины Лидер сборной Албании пропустит матч против Украины
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Европа23:45
Де Брюйне отреагировал на летние слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии
Европа23:05
Довбик может получить финалиста ЛЧ в одноклубники
Европа22:45
Стерлинг получил в Арсенале неожиданный номер
Европа22:40
Лидер сборной Албании пропустит матч против Украины
Европа22:25
Гендиректор МЮ: Мы смогли провести трансферное окно финансово устойчивым образом
Европа21:59
Моуринью хочет подписать в Фенербахче игрока, который не нужен Челси
Формула 121:44
Вассер: Впервые вижу ситуацию, когда восемь пилотов могут выиграть гонку
Олимпийские игры21:35
Нимченко - серебряный призер Паралимпиады
Олимпийские игры21:19
Яровой с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады
Европа20:59
Трубин: Лига наций не может рассматриваться как товарищеский турнир
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK