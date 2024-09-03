Яровой с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады

"Бронза" Максима Коваля подарила Украине еще один двойной подиум.

В среду, 3 сентября, на Паралимпиаде в Париже состоялся финал в толкании ядра в классе F20.

Украину в этом финале представляли Александр Яровой и Максим Коваль.

До сегодняшнего вечера Коваль был обладателем мирового рекорда, который он установил в прошлом году здесь же, в Париже.

Александр Яровой показал результат 17.61, на 4 см побил рекорда своего соотечественника и выиграл золотую медаль.

Сам же Максим выступил также на достойном уровне, и с результатом 16.99 занял третью строчку.

Напомним, что со всеми медалями наших спортсменов на Паралимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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