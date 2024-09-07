Цветов - двукратный чемпион Паралимпиады-2024
Украинец на финише опередел россиян.
Украинец Игорь Цветов стал чемпионом Паралимпийских игр-2024 в беге на дистанции 200 метров.
Спортсмен в классе Т35 показал результат 23,19 секунды - лучший результат сезона.
На финише украинец опередил двух нейтральных спортсменов с российскими паспортами.
Цветов завоевал свое второе золото на Паралимпиаде-2024.
Паралимпийские игры-2024
Бег на 200 м, мужчины
- Игорь Цветов (Украина) – 23,19 с
- Дмитрий Сафронов - 23,78
- Артем Калашян - 23,88
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.
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