Цветов - двукратный чемпион Паралимпиады-2024

Украинец Игорь Цветов стал чемпионом Паралимпийских игр-2024 в беге на дистанции 200 метров.

Спортсмен в классе Т35 показал результат 23,19 секунды - лучший результат сезона.

На финише украинец опередил двух нейтральных спортсменов с российскими паспортами.

Цветов завоевал свое второе золото на Паралимпиаде-2024.

Паралимпийские игры-2024

Бег на 200 м, мужчины

Игорь Цветов (Украина) – 23,19 с Дмитрий Сафронов - 23,78 Артем Калашян - 23,88

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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