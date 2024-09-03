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Украинские пловцы взяли двойной подиум на Паралимпиаде

Шенгур и Трусов выиграли еще две медали для нашей команды.
Сегодня, 19:59
Андрей Трусов, Юрий Шенгур и Федерико Бичелли / Getty Images
Андрей Трусов, Юрий Шенгур и Федерико Бичелли / Getty Images

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийских играх в Париже состоялся финал по плаванию на 100 м на спине в классе S7.

Украину в финале представляли трое спортсменов: Андрей Трусов, Юрий Шенгур и Евгений Богодайко. Отметим, что все кроме Шенгура уже успели завоевать медали в этом турнире.

Однако для Юрия это была дебютная Паралимпиаде, на которой он сумел показать максимум и со временем 1.09.51 взял золотую медаль.

Чуть менее чем на секунду остал от него Андрей Трусов, показавший время 1.10.42 и взявший серебро.

Богодайко шел третьим в течение первых 50 м, однако под конец сдал и закончил заплыв лишь шестым.

 Напомним, что со всеми медалями наших спортсменов на Паралимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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