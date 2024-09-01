Богодайко выиграл бронзовую медаль после дисквалификации другого украинца
Андрей Трусов, финишировавший вторым, лишился медали.
В воскресенье, 1 августа, на Паралимпиаде в Париже состоялся финал по плаванию брасом на 100 м в классе SB6.
В заплыве принимали участие двое украинцев - Андрей Трусов и Евегний Богодайко.
Трусов финишировал вторым с результатом 1:19.05, а Богодайко - четвертым (1:20.70).
Однако после заплыва Трусов был дисквалифицирован, а потому Богодайко поднялся на одну позицию вверх и заработал бронзовую медаль.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.
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