Овсий завоевала медаль Паралимпиады-2024

Легкоатлетка Зоя Овсий завоевала бронзовую награду Паралимпиады в Париже в метании диска.

Украинка стала третьей классе F53 с результатом 14,17 м, показав свой самый лучший результат в сезоне.

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Напомним, в этой дисциплине Овсий на предыдущих двух Паралимпиадах также становилась бронзовым призером, а в метании булавы добывала золото и серебро.

Паралимпийские игры-2024

Метание копья, класс F53

Женщины

Элизабет Родригес Гомес (Бразилия) – 17,37 Кейко Онидани (Япония) – 15,78 Зоя Овсий (Украина) – 14,17

Ранее сообщалось, что Цветов выиграл паралимпийское "золото" по легкой атлетике.

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