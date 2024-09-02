Овсий завоевала медаль Паралимпиады-2024
Украинка показала свой лучший результата сезона в метании диска.
Легкоатлетка Зоя Овсий завоевала бронзовую награду Паралимпиады в Париже в метании диска.
Украинка стала третьей классе F53 с результатом 14,17 м, показав свой самый лучший результат в сезоне.
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Напомним, в этой дисциплине Овсий на предыдущих двух Паралимпиадах также становилась бронзовым призером, а в метании булавы добывала золото и серебро.
Паралимпийские игры-2024
Метание копья, класс F53
Женщины
- Элизабет Родригес Гомес (Бразилия) – 17,37
- Кейко Онидани (Япония) – 15,78
- Зоя Овсий (Украина) – 14,17
Ранее сообщалось, что Цветов выиграл паралимпийское "золото" по легкой атлетике.
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