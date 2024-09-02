Цветов выиграл паралимпийское "золото" по легкой атлетике

Украина получила уже пятого чемпиона Игр в Париже.

В понедельник, 2 сентября, в рамках Паралимпиады 2024 года состоялся финал по легкой атлетике.

В забеге на 100 метров в классе T35 среди мужчин выступали украинцы Игорь Цветов и Иван Тетюхин.

По итогам забега Цветов стал паралимпийским чемпионом, продемонстрировав результат 11,43 секунды, что стало для него персонально лучшим результатом.

Тетюхин, к сожалению, не смог поддержать своего соотечественника, финишировав шестым. Вместе с Цветовым на подиуме оказались два "нейтральных" спортсмена из россии.

https://www.paralympic.org/paris-2024

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Напомним, что на ISPORT доступен список всех украинцев-медалистов Паралимпийских игр 2024 года.

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