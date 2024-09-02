Яременко и Вирченко принесли Украине очередные награды Паралимпиады-2024

А Максим Веракса остановился в шаге от подиума, который мог быть чисто украинским.

Украина продолжает покорять Паралимпийские игры 2024 года, проходящие в Париже.

Илья Яременко, Алексей Вирченко и Максим Веракса вышли на старт в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классах S12 и S13.

Все украинцы вели борьбу за победу, которая, в итоге, досталась представителю Беларуси Игарю Боки. "Нейтральный" спортсмен опередил на 0,12 секунды Яременко, финишировавшего вторым.

Третье место занял Вирченко, который уступил своему соотечественнику 0,08 секунды. В шаге от подиума остановился Веракса, отстав от Вирченко на 0,15 секунды.

https://www.paralympic.org/paris-2024

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх 2024 года.

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