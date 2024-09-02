Литвиненко завоевал медаль для Украины на Паралимпиаде-2024
Спортсмен выборол награду в прыжках в длину.
Легкоатлет Александр Литвиненко стал бронзовым призером Паралимпиады в Париже.
Украинец прыжках в длину в классе Т36 стал третим с результатом 5,76 м, установив свой личный рекорд.
По дополнительным показателям Литвиненко уступил бразильцу Азеру Матеушу Алмейде Рамосу.
Победителем стал россиянин Евгений Торсунов, который установил новый паралимпийский рекорд – 5,83.
Паралимпийские игры-2024
Прыжки в длину, класс Т36
Мужчины
- Евгений Торсунов – 5,83 м
- Азер Матеуш Алмейда Рамос (Бразилия) – 5,76
- Александр Литвиненко (Украина) – 5,76
Ранее сообщалось, что Цветов выиграл паралимпийское "золото" по легкой атлетике.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!