Литвиненко завоевал медаль для Украины на Паралимпиаде-2024

Спортсмен выборол награду в прыжках в длину.

Легкоатлет Александр Литвиненко стал бронзовым призером Паралимпиады в Париже.

Украинец прыжках в длину в классе Т36 стал третим с результатом 5,76 м, установив свой личный рекорд.

По дополнительным показателям Литвиненко уступил бразильцу Азеру Матеушу Алмейде Рамосу.

Победителем стал россиянин Евгений Торсунов, который установил новый паралимпийский рекорд – 5,83.

Паралимпийские игры-2024

Прыжки в длину, класс Т36

Мужчины

Евгений Торсунов – 5,83 м Азер Матеуш Алмейда Рамос (Бразилия) – 5,76 Александр Литвиненко (Украина) – 5,76

Ранее сообщалось, что Цветов выиграл паралимпийское "золото" по легкой атлетике.

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