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Литвиненко завоевал медаль для Украины на Паралимпиаде-2024

Спортсмен выборол награду в прыжках в длину.
Вчера, 22:01
Александр Литвиненко / Getty Images
Александр Литвиненко / Getty Images

Легкоатлет Александр Литвиненко стал бронзовым призером Паралимпиады в Париже.

Украинец прыжках в длину в классе Т36 стал третим с результатом 5,76 м, установив свой личный рекорд.

По дополнительным показателям Литвиненко уступил бразильцу Азеру Матеушу Алмейде Рамосу.

Победителем стал россиянин Евгений Торсунов, который установил новый паралимпийский рекорд – 5,83.

Паралимпийские игры-2024
Прыжки в длину, класс Т36
Мужчины

  1. Евгений Торсунов – 5,83 м
  2. Азер Матеуш Алмейда Рамос (Бразилия) – 5,76
  3. Александр Литвиненко (Украина) – 5,76

Ранее сообщалось, что Цветов выиграл паралимпийское "золото" по легкой атлетике.

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