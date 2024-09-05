Украина выиграла 60-ю медаль на Паралимпиаде в комбинированной эстафете

Также наши спорстмены установили европейский рекорд.

В четверг, 5 сентября на Паралимпиаде состоялся финал комбинированной эстафеты.

Нашу команду представляли Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Александр Комаров и Ирина Пойда.

В итоге украинские спортсмены финишировали с третьим временем (2.31.53), отстав от лидера - команды Китая - на шесть секунд.

При этом, важно отметим, что китайская четверка установила мировой рекорд (2.24.83), ставшие вторыми американцы установили американской рекорд (2.31.01), а наши спортсмены - европейсикй рекорд.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.

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