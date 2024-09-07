Назаренко - чемпион Паралимпиады по дзюдо
Украинец завоевал золото в категории до 90 кг.
В рамках Паралимпиады по дзюдо Александр Назаренко в весовой категории до 90 кг, в классе J2 завоевал золото.
Украинец победил в финале представителя Франции Гелиос Латчумана со счетом 1:0.
Назаренко завоевал свою третью медаль на Паралимпиаде. Ранее он брал серебро в Токио и бронзу в Рио-де-Жанейро.
Для Украины это уже 78 медаль на этих Играх в Париже.
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