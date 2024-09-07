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Назаренко - чемпион Паралимпиады по дзюдо

Украинец завоевал золото в категории до 90 кг.
Сегодня, 19:47

В рамках Паралимпиады по дзюдо Александр Назаренко в весовой категории до 90 кг, в классе J2 завоевал золото.

Украинец победил в финале представителя Франции Гелиос Латчумана со счетом 1:0.

Назаренко завоевал свою третью медаль на Паралимпиаде. Ранее он брал серебро в Токио и бронзу в Рио-де-Жанейро.

Для Украины это уже 78 медаль на этих Играх в Париже.

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