Полянский принес Украине медаль Паралимпиады-2024 в академической гребле

Украинец взял серебро в соревнованиях парных одиночек в классе PR1.

Украинец Роман Полянский стал призером Паралимпийских игр-2024 в академической гребле.

Украинский параатлет завоевал серебряную награду, продемонстрировав второй результат в соревнованиях парных одиночек на дистанции 2000 метров в классе PR1.

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Отметим, что на Паралимпиадах в Рио и Токио на счету Полянского золотые медали.

Академическая гребля, парная одиночка, мужчины, класс PR1

Бенджамин Притчард (Великобритания) - 9:03,84 Роман Полянский (Украина) - 9:14,47 Эрик Хорри (Австралия) - 9:23.37

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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