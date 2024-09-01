Полянский принес Украине медаль Паралимпиады-2024 в академической гребле
Украинец взял серебро в соревнованиях парных одиночек в классе PR1.
Украинец Роман Полянский стал призером Паралимпийских игр-2024 в академической гребле.
Украинский параатлет завоевал серебряную награду, продемонстрировав второй результат в соревнованиях парных одиночек на дистанции 2000 метров в классе PR1.
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Отметим, что на Паралимпиадах в Рио и Токио на счету Полянского золотые медали.
Академическая гребля, парная одиночка, мужчины, класс PR1
- Бенджамин Притчард (Великобритания) - 9:03,84
- Роман Полянский (Украина) - 9:14,47
- Эрик Хорри (Австралия) - 9:23.37
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.
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