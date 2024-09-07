Гарник - чемпионка Паралимпиады по дзюдо
Украинке понадобились всего 32 секунды, чтобы завоевать золото.
В субботу, 7 сентября, на Паралимпиаде в Париже прошли финалы по дзюдо среди женщин в классе J1.
До финала в категории более 70 кг дошла и украинская спортсменка Анастасия Гарник, для которой это была вторая Паралимпиада в карьере и первый финал.
В четвертьфинале украинке понадобились всего 30 секунд, чтобы одолеть представительницу Узбекистана, а в полуфинале Анастасия за минуту справилась с американкой.
Финал не стал исключением. Гарник уже на 32-й секунде исполнила прием на иппон и стала чемпионкой Паралимпиады, одолев представильницу Бразилии Эрику Зоагу.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.
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