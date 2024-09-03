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Нимченко - серебряный призер Паралимпиады

Украинец получил награду на дистанции 100 м баттерфляем.
Вчера, 21:35

В рамках Паралимпиады продолжаются заплывы во многих стилях, дистанциях и классах.

На дистанции 100 метров баттерфляем в классе S10 серебро получил Игорь Нимченко, проплыв дистанцию за 55,21 секунду.

Золото завоевал Стефано Раймонди, опередив Нимченко лишь на 19 сотых.

Замкнул тройку призеров австралиец Алекс Саффи.

Паралимпиада-2024

Париж, Франция

100 м, баттерфляй, мужчины, класс S10

  1. Стефано Раймонди (Италия) - 55,02
  2. Игорь Нимченко (Украина) - 55,21
  3. Алекс Саффи (Австралия) - 56,61

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада

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