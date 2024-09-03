Нимченко - серебряный призер Паралимпиады
Украинец получил награду на дистанции 100 м баттерфляем.
В рамках Паралимпиады продолжаются заплывы во многих стилях, дистанциях и классах.
На дистанции 100 метров баттерфляем в классе S10 серебро получил Игорь Нимченко, проплыв дистанцию за 55,21 секунду.
Золото завоевал Стефано Раймонди, опередив Нимченко лишь на 19 сотых.
Замкнул тройку призеров австралиец Алекс Саффи.
Паралимпиада-2024
Париж, Франция
100 м, баттерфляй, мужчины, класс S10
- Стефано Раймонди (Италия) - 55,02
- Игорь Нимченко (Украина) - 55,21
- Алекс Саффи (Австралия) - 56,61
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