Нимченко - серебряный призер Паралимпиады

Украинец получил награду на дистанции 100 м баттерфляем.

В рамках Паралимпиады продолжаются заплывы во многих стилях, дистанциях и классах.

На дистанции 100 метров баттерфляем в классе S10 серебро получил Игорь Нимченко, проплыв дистанцию за 55,21 секунду.

Золото завоевал Стефано Раймонди, опередив Нимченко лишь на 19 сотых.

Замкнул тройку призеров австралиец Алекс Саффи.

Паралимпиада-2024

Париж, Франция

100 м, баттерфляй, мужчины, класс S10

Стефано Раймонди (Италия) - 55,02 Игорь Нимченко (Украина) - 55,21 Алекс Саффи (Австралия) - 56,61

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