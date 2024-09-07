Литовченко уступила в финале и завоевала серебро Паралимпиады в настольном теннисе
Увы, Марина не сумела защитить чемпионский титул.
В субботу, 7 сентября, на Паралимпиаде были разыграны финалы по настольному теннису.
Среди женщин в классе WS6 WS6 в финал пробилась украинка Марина Литовченко.
Ее соперницей стала представительница Ирака Найла Аль-Дайени.
Литовченко сумела выиграть первый сет, разгромно уступила во втором, а в третьем не сумела дожать соперницу, проиграв 12:10.
Таким образом Марина не сумела защитить свой чемпионский титул и вынуждена довольствоваться серебряной медалью.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.
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