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Литовченко уступила в финале и завоевала серебро Паралимпиады в настольном теннисе

Увы, Марина не сумела защитить чемпионский титул.
Сегодня, 20:41
Марина Литовченко / Getty Images
Марина Литовченко / Getty Images

В субботу, 7 сентября, на Паралимпиаде были разыграны финалы по настольному теннису.

Среди женщин в классе WS6 WS6 в финал пробилась украинка Марина Литовченко.

Ее соперницей стала представительница Ирака Найла Аль-Дайени.

Литовченко сумела выиграть первый сет, разгромно уступила во втором, а в третьем не сумела дожать соперницу, проиграв 12:10. 

Таким образом Марина не сумела защитить свой чемпионский титул и вынуждена довольствоваться серебряной медалью.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

 

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