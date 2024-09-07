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Синюк завоевал первую для Украины медаль Паралимпиады-2024 в гребле на байдарках и каноэ

Украинский параатлет стал призером на дистанции 200 метров.
Сегодня, 13:12
Синюк завоевал бронзу / Getty Images
Синюк завоевал бронзу / Getty Images

Украинец Николай Синюк завоевал медаль Паралимпийских игр-2024 в гребле.

Украинский параатлет с результатом 42,61 с взял бронзу в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 метров в классе KL2.

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Эта награда стала первой для Украины в гребле на байдарках и каноэ на Паралимпиаде-2024.

Отметим, что на Играх-2020 в этой дисциплине Синюк стал серебряным призером.

Гребля на байдарках и каноэ, 200 м
Мужчины, класс KL2

  1. Кертис Макграт (Австралия) 41,31 с
  2. Дэвид Филлипсон (Великобритания) 42,43
  3. Николай Синюк (Украина) 42,61

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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