Синюк завоевал первую для Украины медаль Паралимпиады-2024 в гребле на байдарках и каноэ
Украинский параатлет стал призером на дистанции 200 метров.
Украинец Николай Синюк завоевал медаль Паралимпийских игр-2024 в гребле.
Украинский параатлет с результатом 42,61 с взял бронзу в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 метров в классе KL2.
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Эта награда стала первой для Украины в гребле на байдарках и каноэ на Паралимпиаде-2024.
Отметим, что на Играх-2020 в этой дисциплине Синюк стал серебряным призером.
Гребля на байдарках и каноэ, 200 м
Мужчины, класс KL2
- Кертис Макграт (Австралия) 41,31 с
- Дэвид Филлипсон (Великобритания) 42,43
- Николай Синюк (Украина) 42,61
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.
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