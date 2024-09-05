Чуфаров выиграл вторую бронзовую медаль на Паралимпиаде

В четверг, 5 сентября, на Паралимпиаде состоялся финал по плаванию брассом на 100 м в классе SB11.

В финальный заплыв из украинцев пробился Даниил Чуфаров.

После первых 50-ти метров наш спортсмен отставал от лидера и от второго места на 2,5 секунды, но к финишу сумел сократить дистанцию.

Показав время 1.12.72 Чуфаров завоевал бронзовую медаль, уступив серебряному призеру китайцу Божуну Яну чуть более полсекунды. Напомним, что для Даниила это уже вторая бронза на этой Паралимпиаде.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.

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