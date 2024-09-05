Николайчик стала чемпионкой Паралимпиады по дзюдо

Наша спортсменка не оставила шансов сопернице из Японии.

В четверг, 5 августа, состоялся финал Паралимпиады по дзюдо среди женщин до 48 кг в классе J1.

В финале сошлись украинка Наталья Николайчик и японка Шизука Хангай.

У соперницы нашей дзюдоистки не было никаких шансов, что хорошо видно в итоговом счете поединка - 11:0.

Золото Николайчик стало уже 15-й медалью такого качества для нашей сборной.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.

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