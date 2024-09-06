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Данилина выиграла еще одну медаль для Украины в легкой атлетике

Спортсменка выиграла серебро в забеге на 1500 м.
Сегодня, 12:35
Людмила Данилина / Getty Images
Людмила Данилина / Getty Images

В пятницу, 6 сентября, на Паралимпиаде состоялся финал по бегу на 1500 м среди женщин в классе Т20.

В финальном забеге Украину представляла 38-летняя Людмила Данилина.

Украинке удалось показать лучшее время в своей карьере (4.28.20), которого хватило для серебряной медали.

Отметим, что для Данилиной это уже третья медать Паралимпийских игр, ранее она выигрывала серебро в Рио и бронзу в Лондоне.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.

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