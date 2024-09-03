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Чуфаров завоевал серебро Паралимпиады

Украинец получил награду на дистанции 200 метров.
Сегодня, 20:23
Даниил Чуфаров / Getty Images
Даниил Чуфаров / Getty Images

В Париже продолжаются соревнования по плаванию в рамках Паралимпиады-2024.

Украинец Даниил Чуфаров принял участие в финальном заплыве на 200 м комплексом в классе SM11. Наш спортсмен завоевал серебро со временем 2:19,81.

Золото завоевал голландец Рогир Дорсман, который опередил Чуфарова более чем на секунду. Замкнул тройку лидеров Давид Кратохвил из Чехии.

На четвертом месте в шаге от медали расположился еще один украинец Михаил Сербин.

Паралимпиада-2024

Париж, Франция

Плавание, 200 м комплексом, мужчины

  1. Рогир Дорсман (Нидерланды) - 2:18,36
  2. Даниил Чуфаров (Украина) - 2:19,81
  3. Давид Кратохвил (Чехия) - 2:24,60
  4. Михаил Сербин (Украина) - 2:31,16

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада Даниил Чуфаров

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