Трусов завоевал второе золото Паралимпиады в Париже

В субботу, 7 сентября, на Паралимпиаде состоялся финал по плаванию на 50 м батерфляем в классе S7.

В этом заплыве Украину представляли Андрей Трусов и Евгений Богодайко.

К сожалению, на подиуме оказался лишь Трусов, но зато с золотой медалью и европейским рекордом.

Богодайко же отстал от подиума всего на полсекунды, но плотность была такой, что украинец завершил заплыв на шестом месте.

Отметим, что для Андроея Трусова это уже второе золото на текущей Паралимпиаде.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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