Украинские пловцы принесли еще две медали сборной на Паралимпиаде

1 сентября в Париже прошли очередные финалы по плаванию на Паралимпиаде.

В финале стометровки брассом в классе SB5 приняли участие сразу два украинских спортсмена - Даниил Семенихин и Андрей Драпкин.

Семенихин после первых 50 м шел вторым, однако в итоге уступил еще одну позицию и с результатом 1:30.96 добыл бронзовую медаль. Драпкин же был дисквалифицирован.

Также почти параллельно прошел финал в той же дисциплине прошел финал и у женщин, где Украину представляла Анна Гонтар.

Украинка лидировала на большей части дистанции, но, к сожалению, сил хватило только на третью строчку. Отметим, что для Анны это уже вторая медаль на текущей Паралимпиаде.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!