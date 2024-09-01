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Украинские пловцы принесли еще две медали сборной на Паралимпиаде

Бронзовые комплекты завоевали Даниил Семинихин и Анна Гонтар.
Вчера, 22:20
Анна Гонтар / Getty Images
Анна Гонтар / Getty Images

1 сентября в Париже прошли очередные финалы по плаванию на Паралимпиаде.

В финале стометровки брассом в классе SB5 приняли участие сразу два украинских спортсмена - Даниил Семенихин и Андрей Драпкин.

Семенихин после первых 50 м шел вторым, однако в итоге уступил еще одну позицию и с результатом 1:30.96 добыл бронзовую медаль. Драпкин же был дисквалифицирован.

Также почти параллельно прошел финал в той же дисциплине прошел финал и у женщин, где Украину представляла Анна Гонтар.

Украинка лидировала на большей части дистанции, но, к сожалению, сил хватило только на третью строчку. Отметим, что для Анны это уже вторая медаль на текущей Паралимпиаде.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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